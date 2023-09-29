ДТЭК опроверг спекуляции по частичному отклонению ТЭС от прогноза отпуска электроэнергии

"В последнее время появляются спекуляции на тему отклонений от прогнозного баланса отпуска электроэнергии. И это в то время, когда все энергетики практически на финишной прямой подготовке к старту отопительного сезона. Поэтому это желание повесить всех собак на кого-то недопустимо. Не только непрофессионально". , но и подвергает серьезной опасности украинских энергетиков", - написал он.

Зинченко подчеркнул, что летом 2023 года ТЭС ДТЭК увеличили производство электроэнергии почти на 30% по сравнению с прошлым годом, а отпуск электроэнергии в сеть составил около 4.7 млрд кВт*часов.

В то же время он добавил, что параллельно с этим враг продолжал обстрелы тепловых электростанций, что, безусловно, оказывает влияние на работу ТЭС.

В частности, в июле 2023 года в результате систематических обстрелов врагом Кураховской ТЭС в Донецкой области произошел обвал перекрытия в котельном отделении, из-за чего станция вынуждена была снизить нагрузку.

"Поэтому единственная причина частичного отклонения от прогнозного баланса производства электроэнергии ТЭС - война и постоянные обстрелы инфраструктуры", - подытожил Зинченко.

Напомним, ДТЭК инвестирует 11 млрд грн в подготовку ТЭС и шахт к прохождению следующего отопительного сезона.