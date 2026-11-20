У компанії повідомили, що нових закупівель вугілля в Росії після 24 лютого 2022 року не було. Після цієї дати надійшли лише незначні залишкові обсяги, які відвантажили ще до вторгнення.



Також у заяві наголошується, що ДТЕК судиться з РФ з 2017 року. Компанія першою в Україні подала до арбітражу в Гаазі позов через захоплені в Криму активи і у 2023 році відсудила 267 млн доларів. Рінат Ахметов також подав позов проти Росії до ЄСПЛ.



Співпраця з Deutsche Bank призупинилася після реструктуризації боргу ДТЕК Енерго у 2017 році. Її спричинила втрата активів на окупованому Донбасі. Банк переоцінив кредитний ризик, як і інші банки. ДТЕК категорично заперечує, що це пов'язано з капіталом акціонера, санкціями чи порушеннями закону. Deutsche Bank і сьогодні кредитує компанії Групи SCM.