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ДТЭК сохранил добычу угля на довоенном уровне для прохождения отопительного сезона

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Четверг 25 августа 2022 14:27
ДТЭК сохранил добычу угля на довоенном уровне для прохождения отопительного сезона Фото: ДТЭК сохранил добычу угля на довоенном уровне для прохождения отопительного сезона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Компания "ДТЭК Энерго" несмотря на войну сохранила добычу угля на довоенном уровне путем ввода в эксплуатацию дополнительных лав и обеспечила достаточный запас угля для работы ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Ильдара Салеева в Facebook.

"Угледобывающим предприятиям удалось сохранить добычу угля на прошлогоднем уровне. Иными словами, обеспечить достаточно топлива для бесперебойной работы тепловой генерации и стабильной работы украинской энергосистемы. Для этого ввели в работу 16 новых лав, а к началу отопительного сезона планируем довести их количество до 23", - сообщил Салеев.

По его словам, за 182 дня войны ТЭС ДТЭК отпустили почти 6,8 млрд кВт.год электроэнергии в украинскую энергосистему. Такой объем эквивалентен среднему потреблению около 27 миллионов семей в месяц.

"Сейчас энергоблоки ТЭС усиленно готовятся к зиме и повышенным нагрузкам. Завершены ремонты 14 блоков, 6 - в процессе, еще 6 запланировано реализовать до конца года", - отметил Салеев.

Он также отметил, что одними из первых осуществили успешную релокацию машиностроительных предприятий из регионов, где продолжаются боевые действия, на производственные площадки в более безопасных регионах Украины. Это позволило в кратчайшие сроки наладить производство горношахтного оборудования и запчастей к нему для бесперебойной работы шахтеров.

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ДТЭК Отопительный сезон
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