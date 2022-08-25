ДТЕК зберіг видобуток вугілля на довоєнному рівні для проходження опалювального сезону

Компанія "ДТЕК Енерго" попри війну зберегла видобуток вугілля на довоєнному рівні шляхом введення в експлуатацію додаткових лав і забезпечила достатній запас вугілля для роботи ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Ільдара Салєєва у Facebook .

"Вугледобувним підприємствам вдалося зберегти видобуток вугілля на минулорічному рівні. Іншими словами, забезпечити достатньо палива для безперебійної роботи теплової генерації і стабільної роботи української енергосистеми. Для цього ввели в роботу 16 нових лав, а до початку опалювального сезону плануємо довести їх кількість до 23", - повідомив Салєєв.

За його словами, за 182 дні війни ТЕС ДТЕК відпустили майже 6,8 млрд кВт.год електроенергії в українську енергосистему. Такий обсяг еквівалентний середньому споживанню близько 27 мільйонів родин на місяць.

"Наразі енергоблоки ТЕС посилено готуються до зими та підвищених навантажень. Завершено ремонти 14 блоків, 6 - в процесі, ще 6 заплановано реалізувати до кінця року", - зазначив Салєєв.

Він також відзначив, що одними з перших здійснили успішну релокацію машинобудівних підприємств з регіонів, де тривають бойові дії, на виробничі майданчики в безпечніших регіонах України. Це дозволило в найкоротші терміни налагодити виробництво гірничошахтного обладнання та запчастин до нього для безперебійної роботи шахтарів.