ДТЭК снизит выбросы пыли на энергоблоках до стандартов Европы

Компания разработала программу по оборудованию энергоблоков ТЭС фильтрами

Энергетическая компания ДТЭК разработала программу по оборудованию энергоблоков ТЭС фильтрами для улавливания пыли, позволяющими снизить объемы их выбросов до европейских стандартов. Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе круглого стола по вопросам энергобезопасности в Брюсселе.

"В нашем случае у нас есть программа, по которой все энергоблоки будут оборудованы фильтрами для улавливания пыли в соответствии с европейским законодательством. И эта программу планируется завершить в течение следующих 3-4 лет", – отметил Тимченко.

По его словам, компания также ищет пути как снизить выбросы SOx и NOx, что является наиболее дорогостоящими мероприятиями.

Как отметил Тимченко, в прошлом году был принят Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигающих установок. В соответствии с ним, для полной экологической модернизации тепловых электростанций в Украине необходимы инвестиции в размере 6,5 млрд евро.

"На данный момент таких средств нет. Это будет большой вызов для правительства и игроков рынка", – сказал Тимченко.

Министр энергетики Украины Игорь Насалик в ходе круглого стола отметил, что в качестве одного из финансовых ресурсов экологической модернизации ТЭС могут быть средства Европейского инвестиционного банка и ЕБРР. По его словам, на сегодняшний день эти структуры уже вложили порядка 2,3 млрд евро и 370 млн долларов и программы финансирования могут быть расширены.

"Это не единственный инструмент, который может модернизировать ТЭС и ТЭЦ. Мы рассматриваем государственно-частные партнерства, как одну из программ действий. С другой стороны, мы рассматриваем государственный бюджет и работу НКРЭКУ, которая может в тарифе предусматривать решение вопросов с выбросами", – отметил Насалик.

Министр резюмировал, что Украина выполнит свои обязательства по Парижскому соглашению.

"Не только своими усилиями, но и усилиями Еврокомиссии мы эту задачу выполним", – сказал он.