Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ДТЕК знизить викиди пилу на енергоблоках до стандартів Європи

НовиниЕнергетика    25.06.2018 - 14:01
Фото: директор ДТЕК Максим Тимченко (dtek.com)
Фото: директор ДТЕК Максим Тимченко (dtek.com)

Компанія розробила програму щодо обладнання енергоблоків ТЕС фільтрами

Енергетична компанія ДТЕК розробила програму щодо обладнання енергоблоків ТЕС фільтрами для уловлювання пилу, що дозволяють знизити обсяги викидів до європейських стандартів. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в ході круглого столу з питань енергобезпеки в Брюсселі.

"У нашому випадку у нас є програма, за якою всі енергоблоки будуть обладнані фільтрами для уловлювання пилу у відповідності з європейським законодавством. І цю програму планується завершити протягом наступних 3-4 років", – зазначив Тимченко.

За його словами, компанія також шукає шляхи як знизити викиди SOx і NOx, що є найбільш дорогими заходами.

Як зазначив Тимченко, в минулому році був прийнятий Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок. Згідно з ним, для повної екологічної модернізації теплових електростанцій в Україні необхідні інвестиції у розмірі 6,5 млрд євро.

"На даний момент таких коштів немає. Це буде великий виклик для уряду і гравців ринку", – сказав Тимченко.

Міністр енергетики України Ігор Насалик у ході круглого столу зазначив, що в якості одного з фінансових ресурсів екологічної модернізації ТЕС можуть бути кошти Європейського інвестиційного банку та ЄБРР. За його словами, на сьогоднішній день ці структури вже вклали близько 2,3 млрд євро і 370 млн доларів та програми фінансування можуть бути розширені.

"Це не єдиний інструмент, який може модернізувати ТЕС і ТЕЦ. Ми розглядаємо державно-приватні партнерства, як одну з програм дій. З іншого боку, ми розглядаємо державний бюджет і роботу НКРЕКП, яка може в тарифі передбачати вирішення питань з викидами", – зазначив Насалик.

Міністр запевнив, що Україна виконає свої зобов'язання за Паризькою угодою.

"Не тільки своїми зусиллями, але й зусиллями Єврокомісії ми це завдання виконаємо", – сказав він.

Енергоблок №2 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі У Хмельницькій АЕС відновили електропостачання
Теги публікації: ДТЕК, Максим Тимченко, энергоблок  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся