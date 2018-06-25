ДТЕК знизить викиди пилу на енергоблоках до стандартів Європи

Компанія розробила програму щодо обладнання енергоблоків ТЕС фільтрами

Енергетична компанія ДТЕК розробила програму щодо обладнання енергоблоків ТЕС фільтрами для уловлювання пилу, що дозволяють знизити обсяги викидів до європейських стандартів. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в ході круглого столу з питань енергобезпеки в Брюсселі.

"У нашому випадку у нас є програма, за якою всі енергоблоки будуть обладнані фільтрами для уловлювання пилу у відповідності з європейським законодавством. І цю програму планується завершити протягом наступних 3-4 років", – зазначив Тимченко.

За його словами, компанія також шукає шляхи як знизити викиди SOx і NOx, що є найбільш дорогими заходами.

Як зазначив Тимченко, в минулому році був прийнятий Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок. Згідно з ним, для повної екологічної модернізації теплових електростанцій в Україні необхідні інвестиції у розмірі 6,5 млрд євро.

"На даний момент таких коштів немає. Це буде великий виклик для уряду і гравців ринку", – сказав Тимченко.

Міністр енергетики України Ігор Насалик у ході круглого столу зазначив, що в якості одного з фінансових ресурсів екологічної модернізації ТЕС можуть бути кошти Європейського інвестиційного банку та ЄБРР. За його словами, на сьогоднішній день ці структури вже вклали близько 2,3 млрд євро і 370 млн доларів та програми фінансування можуть бути розширені.

"Це не єдиний інструмент, який може модернізувати ТЕС і ТЕЦ. Ми розглядаємо державно-приватні партнерства, як одну з програм дій. З іншого боку, ми розглядаємо державний бюджет і роботу НКРЕКП, яка може в тарифі передбачати вирішення питань з викидами", – зазначив Насалик.

Міністр запевнив, що Україна виконає свої зобов'язання за Паризькою угодою.

"Не тільки своїми зусиллями, але й зусиллями Єврокомісії ми це завдання виконаємо", – сказав він.