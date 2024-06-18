ДТЕК скоротив втричі кількість домівок Києва, яким не відключають світло під час дії графіків

У Києві компанія ДТЕК втричі скоротила кількість домівок, яким не відключають світло під час застосування графіків відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"В столиці втричі зменшилась кількість багатоповерхівок, які під’єднані до ліній критичної інфраструктури та не відмикаються від мережі під час дії графіків. Задля справедливих і рівних умов електропостачання ДТЕК разом з місцевою владою провів велику технічну роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури і, де це було можливо, створив для житлових будинків нову схему постачання", - йдеться в ньому.

В компанії зазначили, що в столиці залишилось лише 4% таких будинків.

Наразі в будинках, які під час застосування графіків залишаються зі світлом, відсутня технічна можливість централізованих відключень.

Водночас компанія продовжує спільну роботу з міською владою для втілення справедливого підходу в застосуванні стабілізаційних відключень і до цих будинків.

"З самого початку вимушеного застосування графіків відключень ми зіштовхнулися з викликом. Багатоповерхівки, що знаходилися на одних лініях з лікарнями, насосними станціями, військовими об’єктами не відключалися від мережі. Це викликало логічні запитання у киян щодо справедливості такої ситуації. Станом на жовтень 2022 року таких багатоквартирних будинків було 1497 або 12% від загальної кількості. З того часу ми провели роботу та зменшили цю кількість до 510 або 4%", - наголосив генеральний директор ДТЕК Київські електромережі Денис Бондар.

Нагадаємо, цього року ДТЕК планує у 2024 році інвестувати в підвищення стійкості та надійності роботи електромереж Одеської, Дніпропетровської, Київської областей і Києва близько 4 млрд грн.