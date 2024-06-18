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ДТЭК сократил втрое количество домов Киева, которым не отключают свет во время действия графиков

Вторник 18 июня 2024 19:19
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ДТЭК сократил втрое количество домов Киева, которым не отключают свет во время действия графиков Фото: ДТЭК сократил втрое количество домов Киева, которым не отключают свет во время действия графиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Киеве компания ДТЭК втрое сократила количество домов, которым не отключают свет при применении графиков отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"В столице втрое уменьшилось количество многоэтажек, которые подключены к линиям критической инфраструктуры и не отпираются от сети во время действия графиков. Ради справедливых и равных условий электроснабжения ДТЭК вместе с местными властями провел большую техническую работу по оптимизации схемы питания критической инфраструктуры и где это было возможно, создал для жилых домов новую схему снабжения", - говорится в нем.

В компании отметили, что в столице осталось всего 4% таких домов.

В настоящее время в домах, которые во время применения графиков остаются со светом, отсутствует техническая возможность централизованных отключений.

В то же время компания продолжает совместную работу с городскими властями для осуществления справедливого подхода в применении стабилизационных отключений и к этим домам.

"С самого начала вынужденного применения графиков отключений мы столкнулись с вызовом. Многоэтажки, находившиеся на одних линиях с больницами, насосными станциями, военными объектами не отключались от сети. Это вызвало логические вопросы у киевлян о справедливости такой ситуации. По состоянию на октябрь 2022 г. таких многоквартирных домов было 1497 или 12% от общего количества. С тех пор мы провели работу и уменьшили это количество до 510 или 4%", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.

Напомним, в текущем году ДТЭК планирует в 2024 году инвестировать в повышение устойчивости и надежности работы электросетей Одесской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева около 4 млрд грн.

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