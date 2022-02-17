"ДТЭК Сети" совместно с Минцифрой запустили онлайн-сервис присоединения к электросетям

Благодаря обновленной услуге "Простые присоединения" потребители получили удобную, прозрачную процедуру подачи и подписания документов для подключения к электросетям.

В "ДТЭК Сети" сообщили, что в феврале 2022 года жители Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей получили доступ к онлайн-услуге "Простые присоединения" - обновленный личный кабинет на сайтах операторов системы распределения ДТЭК. Через него можно просто, без посредников, полностью онлайн оформить подключение к электросетям или увеличить существующую мощность. Государственный сервис Дія полностью интегрирован в функционал онлайн-кабинета и позволяет пользователю поделиться копиями необходимых цифровых документов и использовать квалифицированную электронную подпись - Дия.Пидпис.

"Интеграция Дії в сервисы операторов системы распределения ДТЭК Сети – хороший пример партнерства государства и частного бизнеса, цель которого – создание современных и простых сервисов для украинцев. ДТЭК Сети является одним из первых бизнесов, внедрившим сервис Дія для услуг по оформлению подключения к сетям. Надеемся, это станет хорошим примером для компаний из других важных сфер, которыми украинцы пользуются в быту, например, водо- и теплоснабжение, а также других ОСР. И они также пойдут через цифровую трансформацию и упрощение доступа к услугам для своих клиентов", - отметил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

В компании сообщают, что в онлайн-кабинете необходимо указать только минимально необходимую информацию, а весь путь сокращен с 6 до 4 шагов. Меню кабинета стало максимально простым и получило функции подсказок.

"ДТЭК Сети" стремится стать эталоном клиентоориентированности и внедряет современные и удобные цифровые сервисы. Каждый день мы стремимся к тому, чтобы предоставлять нашим клиентам самые лучшие услуги. Сегодня мы усовершенствовали онлайн-сервис по присоединению к электросетям - "Простые присоединения", - рассказал генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх. - Благодаря ему клиенты смогут подать документы быстро и удобно, используя государственный сервис "Дия". Мы рады, что проект удалось реализовать в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины".

В "ДТЭК Сети" планируют постепенно расширять и совершенствовать функционал личного кабинета. Так, в первом половине 2022 года появится функция информирования о статусе присоединения через чат-боты операторов системы распределения push-сообщениями и возможность оплаты за услугу присоединения в личном кабинете.