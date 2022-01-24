ru ua
Пн, 24 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ДТЭК первой среди компаний из Украины присоединилась к инициативе ВЭФ по управленческой отчетности, - Тимченко

Новина українською →
Киев, Понедельник 24 января 2022 14:08
ДТЭК первой среди компаний из Украины присоединилась к инициативе ВЭФ по управленческой отчетности, - Тимченко Фото: генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Компания ДТЭК приобщилась к инициативе Всемирного экономического форума по созданию показателей капитализма заинтересованных сторон (Stakeholders Capitalism Metrics).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"В 2019 году ДТЭК первым в Украине принял и начал реализацию ESG-стратегии. Приобщение к инициативе показателей капитализма заинтересованных сторон - является важным шагом для ДТЭК и призывом к украинскому бизнес-сообществу присоединяться к глобальному тренду в сфере экологической, социальной и управленческой отчетности", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко по результатам круглого стола на виртуальной дискуссии Davos Agenda 2022, организованном Всемирным экономическим форумом.

Инициатива метрик капитализма заинтересованных сторон Всемирного экономического форума, начатая 20 января и поддержанная более сотней компаний и организаций во всем мире, среди которых, кроме ДТЭК: Acciona, Chevron, Dell Technologies, Royal Dutch Shell, Enel, Eni, IBM Corporation, Nestle, Siemens AG, Sony, SAP, Schneider Electric, PayPal и другие.

Рабочая группа по инициативе определила основной набор соответствующих показателей ESG и рекомендовала раскрытие информации, которую компании должны отражать в основных отчетах на постоянной основе. Эти показатели капитализма заинтересованных сторон согласованы с программой ООН по устойчивому развитию.

Как сообщалось, компания "ДТЭК Энерго" впервые в Украине применила ряд цифровых технологий на шахте "Юбилейная" (Днепропетровская область) с целью повышения безопасности шахтеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
NEWS
В Украине за сутки заразились коронавирусом почти 13 тысяч человек
В Украине за сутки заразились коронавирусом почти 13 тысяч человек
DAILY
Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон