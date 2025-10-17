ua en ru
В ДТЕК розповіли про підготовку до зими

Україна, П'ятниця 17 жовтня 2025 18:37
UA EN RU
В ДТЕК розповіли про підготовку до зими Фото: ДТЕК розповів про підготовку до опалювального сезону (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Готуючись до опалювального сезону компанія ДТЕК реалізувала ремонтну та інвестиційну програму мереж, а також створила аварійний запас обладнання.

Як пише РБК-Україна, про це заявила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко на Київському міжнародному економічному форумі.

"На сьогоднішній день наші компанії підготувалися до осінньо-зимового періоду. Ми провели ряд робіт. Якщо простими словами, то ця підготовка складається з 3 частин. Це підготовка ремонтною програмою, інвестиційною програмою і підготовка по створенню аварійного запасу для проходження зимово-опалювального періоду", - розповіла вона.

Бондаренко розповіла, що серед регіонів присутності компанії найскладнішою є Донецька область, через колосальні масштаби руйнувань.

"Працюємо разом з "Укренерго" по відновленню, тому що там ситуація дуже важка. Але на сьогодні там є світло і ми разом його забезпечуємо", - наголосила вона.

Також Бондаренко розповіла про обстріл енергосистеми, який відбувся 10 жовтня. Після нього за три дні енергетики повернули світло близько 2 млн родин Києва, Київщини, Одещини та Дніпропетровщини.

"Ситуація складна, тому що результати атак досить значні. Але енергетики знають, що робити, вміють це робити і відданість людей, які живуть і горять своєю справою, показує результат, який на собі може відчути кожен клієнт", - підсумувала вона.

Нагадаємо, у січні-червні 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова спрямував 6,9 млрд гривень в підготовку теплоелектростанцій та шахт до проходження наступного опалювального сезону.

Водночас за той же період інвестиції в модернізацію електромереж склали 2,3 млрд грн.

