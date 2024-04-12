В ДТЕК розповіли про наслідки останнього обстрілу енергосистеми

"Вчора під час ранкової атаки попали під обстріли наші станції. Були влучання, ми втратили генерацію на станціях, вони досить сильно пошкоджені. Тривають розбори завалів та дефектація пошкоджень", - сказав він.

Сахарук додав, що загалом внаслідок останніх атак ТЕС компанії зазнали суттєвих пошкоджень. Багато енергоблоків знищено, і не менше дуже сильно пошкоджено, через що наразі важко говорити про їх швидке відновлення.

"Ми працюємо над тим, щоб це було максимально швидко, але є і питання по частині обладнання - воно цінне, рідке, і взяти його просто часом ніде. На це потрібні дуже великі кошти", - пояснив він.

Виконавчий директор ДТЕК підкреслив, що зараз компанія працює з Міністерством енергетики, щоб знайти обладнання.

"Працюємо над тим, щоб знайти обладнання на станціях, які закриті в Європі, звідки можна хоча б частково зняти обладнання, яке було в використанні, але воно працює, щоб максимально швидко привезти на станції, встановити і відновити хоча б частково генерацію", - наголосив Сахарук.

Нагадаємо, 11 квітня росія завдала чергового масованого удару по енергетичній системі України, внаслідок чого було суттєво пошкоджено об’єкти теплової генерації.