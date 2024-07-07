У ДТЕК розповіли про дотримання соціальної справедливості при застосуванні графіків

ДТЕК Київські регіональні електромережі створили спеціальну програму, яка допомагає дотримуватись соціальної справедливості при застосуванні відключень. Однак, щоб дотримуватись рівномірних відключень по всій країні - у всіх областях мають бути однакові графіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директор ДТЕК Київські регіональні електромережі Віталія Шайду.
"Ми розробили програмний продукт, який автоматизує розподіл електроенергії між усіма клієнтами рівномірно. Завдяки ньому минулий тиждень всі клієнти в Київській області відключались рівномірно", - зазначив директор ОСР Київської області.
Він наголосив, що команда фахівців продовжує постійно працювати над графіками відключень, щоб вони були справедливі та ефективні наскільки це можливо в умовах дефіциту через руйнації внаслідок обстрілів.
Разом з тим, Шайда зазначив, що для справедливих відключень по всій країні в областях мають діяти однакові графіки, а споживання критичної інфраструктури не перевищувати 25%.
Нагадаємо, через суттєві руйнування в енергетиці після масованих ударів по енергосистемі за розпорядженням Укренерго оператори систем розподілу вимушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень по всій Україні.
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