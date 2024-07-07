У ДТЕК розповіли про дотримання соціальної справедливості при застосуванні графіків

"Ми розробили програмний продукт, який автоматизує розподіл електроенергії між усіма клієнтами рівномірно. Завдяки ньому минулий тиждень всі клієнти в Київській області відключались рівномірно", - зазначив директор ОСР Київської області.

Він наголосив, що команда фахівців продовжує постійно працювати над графіками відключень, щоб вони були справедливі та ефективні наскільки це можливо в умовах дефіциту через руйнації внаслідок обстрілів.

Разом з тим, Шайда зазначив, що для справедливих відключень по всій країні в областях мають діяти однакові графіки, а споживання критичної інфраструктури не перевищувати 25%.

Нагадаємо, через суттєві руйнування в енергетиці після масованих ударів по енергосистемі за розпорядженням Укренерго оператори систем розподілу вимушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень по всій Україні.