В ДТЭК рассказали о соблюдении социальной справедливости при применении графиков

"Мы разработали программный продукт, который автоматизирует распределение электроэнергии между всеми клиентами равномерно. Благодаря нему прошлую неделю все клиенты в Киевской области отключались равномерно", - отметил директор ОСР Киевской области.

Он подчеркнул, что команда специалистов продолжает постоянно работать над графиками отключений, чтобы они были справедливы и эффективны насколько это возможно в условиях дефицита из-за разрушений в результате обстрелов.

Вместе с тем Шайда отметил, что для справедливых отключений по всей стране в областях должны действовать одинаковые графики, а потребление критической инфраструктуры не превышать 25%.

Напомним, из-за существенных разрушений в энергетике после массированных ударов по энергосистеме по распоряжению Укрэнерго операторы систем распределения вынуждены применять графики стабилизационных отключений по всей Украине.