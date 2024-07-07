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У ДТЕК розповіли про дотримання соціальної справедливості при застосуванні графіків

Неділя 07 липня 2024 21:09
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У ДТЕК розповіли про дотримання соціальної справедливості при застосуванні графіків Фото: у ДТЕК розповіли про дотримання соціальної справедливості при застосуванні графіків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

ДТЕК Київські регіональні електромережі створили спеціальну програму, яка допомагає дотримуватись соціальної справедливості при застосуванні відключень. Однак, щоб дотримуватись рівномірних відключень по всій країні - у всіх областях мають бути однакові графіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директор ДТЕК Київські регіональні електромережі Віталія Шайду.

"Ми розробили програмний продукт, який автоматизує розподіл електроенергії між усіма клієнтами рівномірно. Завдяки ньому минулий тиждень всі клієнти в Київській області відключались рівномірно", - зазначив директор ОСР Київської області.

Він наголосив, що команда фахівців продовжує постійно працювати над графіками відключень, щоб вони були справедливі та ефективні наскільки це можливо в умовах дефіциту через руйнації внаслідок обстрілів.

Разом з тим, Шайда зазначив, що для справедливих відключень по всій країні в областях мають діяти однакові графіки, а споживання критичної інфраструктури не перевищувати 25%.

Нагадаємо, через суттєві руйнування в енергетиці після масованих ударів по енергосистемі за розпорядженням Укренерго оператори систем розподілу вимушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень по всій Україні.

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ДТЕК Електроенергія
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