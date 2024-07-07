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В ДТЭК рассказали о соблюдении социальной справедливости при применении графиков

Воскресенье 07 июля 2024 21:09
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В ДТЭК рассказали о соблюдении социальной справедливости при применении графиков Фото: в ДТЭК рассказали о соблюдении социальной справедливости при применении графиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

ДТЭК Киевские региональные электросети создали специальную программу, которая помогает придерживаться социальной справедливости при применении отключений. Однако, чтобы соблюдать равномерные отключения по всей стране - во всех областях должны быть одинаковые графики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Киевские региональные электросети Виталия Шайду.

"Мы разработали программный продукт, который автоматизирует распределение электроэнергии между всеми клиентами равномерно. Благодаря нему прошлую неделю все клиенты в Киевской области отключались равномерно", - отметил директор ОСР Киевской области.

Он подчеркнул, что команда специалистов продолжает постоянно работать над графиками отключений, чтобы они были справедливы и эффективны насколько это возможно в условиях дефицита из-за разрушений в результате обстрелов.

Вместе с тем Шайда отметил, что для справедливых отключений по всей стране в областях должны действовать одинаковые графики, а потребление критической инфраструктуры не превышать 25%.

Напомним, из-за существенных разрушений в энергетике после массированных ударов по энергосистеме по распоряжению Укрэнерго операторы систем распределения вынуждены применять графики стабилизационных отключений по всей Украине.

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ДТЭК Электроэнергия
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