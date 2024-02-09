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В ДТЕК розповіли про адаптацію ветеранів при поверненні на роботу

П'ятниця 09 лютого 2024 20:21
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В ДТЕК розповіли про адаптацію ветеранів при поверненні на роботу Фото: в ДТЕК розповіли про адаптацію ветеранів при поверненні на роботу (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компанія ДТЕК впроваджує комплексний підхід до адаптації ветеранів при поверненні на робочі місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Програма адаптації включає психологічну та юридичну підтримку ветеранів та їхніх рідних, медичне відновлення та сприяння у професійному розвитку захисників, що повертаються на підприємства.

Крім того, в компанії працюють над створенням умов для перекваліфікації людей, що отримали інвалідність.

В ДТЕК зазначили, що на підприємствах є наставники, які допомагають ветеранам швидше поновити професійні навички.

"В процесі розробки нашої комплексної програми ми постійно спілкуємось з ветеранами, питаємо їх зворотній зв’язок, радимось, як краще реалізовувати ті чи інші активності", - підкреслила Наталя Абрамова, радник генерального директора "ДТЕК Енерго".

Нагадаємо, в лавах ЗСУ наразі служать майже 5000 працівників групи ДТЕК.

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