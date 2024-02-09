В ДТЭК рассказали об адаптации ветеранов при возвращении на работу
Компания ДТЭК внедряет комплексный подход к адаптации ветеранов при возвращении на рабочие места.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Программа адаптации включает психологическую и юридическую поддержку ветеранов и их родных, медицинское восстановление и содействие в профессиональном развитии возвращающихся на предприятия защитников.
Кроме того, в компании работают над созданием условий для переквалификации людей, получивших инвалидность.
В ДТЭК отметили, что на предприятиях есть наставники, которые помогают ветеранам быстрее восстановить профессиональные навыки.
"В процессе разработки нашей комплексной программы мы постоянно общаемся с ветеранами, спрашиваем их обратную связь, советуемся, как лучше реализовывать те или иные активности", - подчеркнула Наталья Абрамова, советник генерального директора "ДТЭК Энерго".
Напомним, в рядах ВСУ сейчас служат около 5000 работников группы ДТЭК.
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