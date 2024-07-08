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ДТЕК: росіяни атакою пошкодили три трансформаторні підстанції Києва

Фото: росіяни атакою пошкодили три трансформаторні підстанції Києва (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Три енергооб'єкти столиці зазнали суттєвих пошкоджень в результаті ранкової ракетної атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Через ракетну атаку на Київ було пошкоджено електромережі та повністю зруйновано або пошкоджено 3 трансформаторних підстанції у Шевченківському і Голосіївському районі столиці", - йдеться в ньому. 

Зазначається, що енергетики приступили до огляду обладнання та відновлення електропостачання одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. 

Більшість будинків буде заживлена за резервними схемами електропостачання найближчим часом. До кінця дня компанія відновить нормальну роботу електромереж і поверне світло всім клієнтам. 

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, у Києві було чути гучні вибухи - росіяни атакували столицю ракетами. Одна з них вдарила по дитячій лікарні "Охматдит".

Більш детально про те, яку мету мали росіяни, - у матеріалі РБК-Україна.

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ДТЕКобстріл Києва