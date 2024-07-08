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ДТЭК: россияне атакой повредили три трансформаторные подстанции Киева

Фото: россияне атакой повредили три трансформаторные подстанции Киева (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Три энергообъекта столицы получили существенные повреждения в результате утренней ракетной атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Из-за ракетной атаки на Киев были повреждены электросети и полностью разрушены или повреждены 3 трансформаторных подстанции в Шевченковском и Голосеевском районе столицы", - говорится в нем.

Отмечается, что энергетики приступили к осмотру оборудования и возобновлению электроснабжения сразу после того, как это разрешила ситуация безопасности.

Большинство домов будет заживлено по резервным схемам электроснабжения в ближайшее время. К концу дня компания возобновит нормальную работу электросетей и вернет свет всем клиентам.

Ракетный удар по Киеву

Напомним, сегодня, 8 июля, в Киеве были слышны громкие взрывы – россияне атаковали столицу ракетами. Одна из них ударила по детской больнице "Охматдет" .

Более подробно о том, какую цель преследовали россияне, - в материале РБК-Украина .

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ДТЭКобстріл Києва