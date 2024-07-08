ua en ru
Пн, 08 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТЕК: росіяни атакою пошкодили три трансформаторні підстанції Києва

Понеділок 08 липня 2024 22:42
UA EN RU
ДТЕК: росіяни атакою пошкодили три трансформаторні підстанції Києва Фото: росіяни атакою пошкодили три трансформаторні підстанції Києва (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Три енергооб'єкти столиці зазнали суттєвих пошкоджень в результаті ранкової ракетної атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Через ракетну атаку на Київ було пошкоджено електромережі та повністю зруйновано або пошкоджено 3 трансформаторних підстанції у Шевченківському і Голосіївському районі столиці", - йдеться в ньому.

Зазначається, що енергетики приступили до огляду обладнання та відновлення електропостачання одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація.

Більшість будинків буде заживлена за резервними схемами електропостачання найближчим часом. До кінця дня компанія відновить нормальну роботу електромереж і поверне світло всім клієнтам.

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, у Києві було чути гучні вибухи - росіяни атакували столицю ракетами. Одна з них вдарила по дитячій лікарні "Охматдит".

Більш детально про те, яку мету мали росіяни, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК обстріл Києва
NEWS
Подвійний удар по Києву, прильоти у Дніпрі та Кривому Розі: головне про наслідки атаки РФ
Подвійний удар по Києву, прильоти у Дніпрі та Кривому Розі: головне про наслідки атаки РФ
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон