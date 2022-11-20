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ДТЕК робить все можливе для відновлення зруйнованої окупантами інфрастуктури, - Сахарук

Фото: ДТЕК робить все можливе для відновлення зруйнованої окупантами інфрастуктури (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики компанії ДТЕК зроблять все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше відновити зруйновану російськими терористами енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі національного телемарафону.

"Ми будемо відновлювати кожного разу після кожного обстрілу, якщо буде попадання. У нас немає іншого вибору. Це як ЗСУ бореться кожен день з кожною атакою на фронті, так само енергетики на енергетичному фронті борються з атаками на електропідстанціях чи на теплоелектростанціях", - сказав він.

Сахарук зазначив, що рівень аварійних відключень зменшиться, а планові відключення скоріш за все залишаться, але ДТЕК працює над тим, щоб зменшити їх тривалість.

Він підкреслив, що наразі ситуація складна, але вона контрольована.

Нагадаємо, компанія ДТЕК допомагає відновлювати енергетичну інфраструктуру Херсонщини та Миколаївщини.

З жовтня росія завдає масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Головна мета окупантів - повністю "погасити" енергосистему України.

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