ДТЭК делает все возможное для восстановления разрушенной оккупантами инфрастуктуры, - Сахарук

"Мы будем восстанавливать каждый раз после каждого обстрела, если будет попадание. У нас нет другого выбора. Это как ВСУ борется каждый день с каждой атакой на фронте, так же энергетики на энергетическом фронте борются с атаками на электроподстанциях или теплоэлектростанциях", - сказал он.

Сахарук отметил, что уровень аварийных отключений уменьшится, а плановые отключения, скорее всего, останутся, но ДТЭК работает над тем, чтобы уменьшить их продолжительность.

Он подчеркнул, что ситуация сейчас сложная, но она контролируемая.

Напомним, компания ДТЭК помогает восстанавливать энергетическую инфраструктуру Херсонщины и Николаевщины.

С октября Россия наносит массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Главная цель кафиров - полностью "погасить" энергосистему Украины.