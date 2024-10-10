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ДТЕК робить все можливе, щоб підготуватися до опалювального сезону, – Сахарук

Четвер 10 жовтня 2024 11:14
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ДТЕК робить все можливе, щоб підготуватися до опалювального сезону, – Сахарук Фото: ДТЕК робить все можливе, щоб підготуватися до опалювального сезону (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК робить все можливе, щоб підготуватися до проходження наступної зими.

Про це заявив Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Зокрема він пояснив, що готуючись до зими ДТЕК не тільки відновлює пошкоджені чи зруйновані ворогом об’єкти генерації, а також займається підготовкою електромереж.

"Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити проходження зими в максимально готовому стані", - наголосив Сахарук.

Він додав, що до кінця року компанія планує інвестувати 4 млрд грн у відновлення ТЕС, ще близько 5 млрд у ремонти та модернізацію електромереж, а також 12 млрд грн у видобуток вугілля.

Нещодавно повідомлялося, що цього року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував вже 2,3 млрд грн у ремонти пошкоджених ворогом ТЕС, щоб вони були готові до зими.

Нагадаємо, за минулий тиждень енергетики ДТЕК повернули світло майже 246 тисяч родин у 347 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

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