ДТЕК робить все можливе, щоб підготуватися до опалювального сезону, – Сахарук

Компанія ДТЕК робить все можливе, щоб підготуватися до проходження наступної зими.

Про це заявив Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Зокрема він пояснив, що готуючись до зими ДТЕК не тільки відновлює пошкоджені чи зруйновані ворогом об’єкти генерації, а також займається підготовкою електромереж.

"Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити проходження зими в максимально готовому стані", - наголосив Сахарук.

Він додав, що до кінця року компанія планує інвестувати 4 млрд грн у відновлення ТЕС, ще близько 5 млрд у ремонти та модернізацію електромереж, а також 12 млрд грн у видобуток вугілля.

Нещодавно повідомлялося, що цього року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував вже 2,3 млрд грн у ремонти пошкоджених ворогом ТЕС, щоб вони були готові до зими.

Нагадаємо, за минулий тиждень енергетики ДТЕК повернули світло майже 246 тисяч родин у 347 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.