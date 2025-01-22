ДТЕК робить все можливе для посилення енергобезпеки України та Європи, - Тімченко

Компанія ДТЕК докладає всіх можливих зусиль для заміни російських енергоресурсів в ЄС та посилення енергетичної безпеки країн.
Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
"ДТЕК робить все можливе, щоб посилити енергетичну безпеку не тільки України, а ще й Європи. Я вважаю, що гарною демонстрацією цього є наша угода із закупівлі скрапленого газу", - сказав він.
Тімченко розповів, що ДТЕК став першою українською компанією, яка поставила скраплений газ з Луїзіани в Європу.
"Це відбулося в кінці грудня, три тижні тому. І це була наша відповідь на зупинку транзиту російського газу через Україну. Ми робимо все можливе, щоб замінити брудну російську енергію", - наголосив очільник ДТЕК.
Нагадаємо, в кінці грудня ДТЕК Ріната Ахметова прийняв першу партію скрапленого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів Америки.
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