ДТЭК делает все возможное для усиления энергобезопасности Украины и Европы, - Тимченко

"ДТЭК делает все возможное, чтобы усилить энергетическую безопасность не только Украины, но и Европы. Я считаю, что хорошей демонстрацией этого является наша сделка по закупке сжиженного газа", - сказал он.

Тимченко рассказал, что ДТЭК стал первой украинской компанией, которая поставила сжиженный газ из Луизианы в Европу.

"Это произошло в конце декабря, три недели назад. И это был наш ответ на остановку транзита российского газа через Украину. Мы делаем все возможное, чтобы заменить грязную российскую энергию", - подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, в конце декабря ДТЭК Рината Ахметова принял первую партию сжиженного природного газа (LNG) из Соединенных Штатов Америки.