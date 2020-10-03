В ДТЭК рассказали, как искусственный интеллект помог снизить нарушения правил на Ладыжинской ТЭС

Фото: ДТЭК (dtek.com)

Внедренная в феврале 2020 года система с искусственным интеллектом Farseer помогла в два раза сократить нарушения правил безопасности труда на ДТЭК Ладыжинской ТЭС. Всего с начала года на предприятии выявлено 35 нарушений, что в два раза меньше показателей аналогичного периода прошлого года, когда их было 78.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Главное предназначение инновационной системы видеонаблюдения - чтобы каждый энергетик после рабочей смены вернулся домой живым и здоровым. 35 выявленных и вовремя устраненных нарушений безопасности труда - равнозначно количеству не допущенных несчастных случаев и спасенных жизней", - сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Он также добавил, что кроме безопасности сотрудников новая технология помогает энергетикам делать вклад в энергетическую безопасность страны.

"Система следит, чтобы не произошло несанкционированного вмешательства в работу оборудования и остановки предприятия", - подчеркнул Сахарук.

В свою очередь, директора по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе уточнил, что система работает с использованием компьютерного зрения и нейронных сетей.

"Технология в режиме реального времени анализирует изображение с камер наблюдения и мгновенно фиксирует нарушения: отсутствие у работников защитной каски или очков, а также пребывание в запрещенной зоне. Эта информация сразу передается ответственному за безопасность персоналу", - отметил Вольпе.

Он также добавил, что разработчик системы Farseer - украинское технологическое объединение Limpid Group. По его словам, для ДТЭК важно находить инновационные решения в Украине и, таким образом, поддерживать талантливую молодежь и разработчиков.

Как рассказал руководитель департамента охраны труда и промышленной безопасности ДТЭК Ладыжинская ТЭС Анатолий Нетреба, на предприятии сейчас работает 25 камер с дальностью работы до 60 метров. Они установлены в зонах, требующих особого внимания в вопросах безопасности.

"За время работы системы энергетики начали более сознательно относиться к своей безопасности и меньше пренебрегать правилами безопасного поведения на предприятии. По каждому случаю мы проводим профилактическую беседу и принимаем меры, чтобы не допустить повторения ситуации", - сказал Нетреба.

Напомним, система наблюдения с искусственным интеллектом на Ладыжинской ТЭС работает в режиме тестирования уже полгода.

Кроме отсутствия каски или защитных очков искусственный интеллект скоро также будет фиксировать курение в неположенном месте, и отслеживать факты работы на высоте без "страховки".

Как сообщалось ранее, после завершения тестирования на Ладыжинской ТЭС ДТЭК планирует внедрить эту технологию и на других своих предприятиях.