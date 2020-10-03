У ДТЕК розповіли, як штучний інтелект допоміг знизити порушення правил на Ладижинській ТЕС

Фото: ДТЕК (dtek.com)

Запроваджена у лютому 2020 року система зі штучним інтелектом Farseer допомогла у два рази скоротити порушення правил безпеки праці на ДТЕК Ладижинської ТЕС. Всього з початку року на підприємстві виявлено 35 порушень, що у два рази менше показників аналогічного періоду минулого року, коли їх було 78.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Головне призначення інноваційної системи відеоспостереження - щоб кожен енергетик після робочої зміни повернувся додому живим і здоровим. 35 виявлених і вчасно усунених порушень безпеки праці - рівнозначно кількості недопущених нещасних випадків і врятованих життів", - повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.

Він також додав, що крім безпеки співробітників нова технологія допомагає енергетикам робити внесок в енергетичну безпеку країни.

"Система стежить, щоб не відбулося несанкціонованого втручання в роботу обладнання і зупинки підприємства", - підкреслив Сахарук.

Своєю чергою, директора з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе уточнив, що система працює з використанням комп'ютерного зору і нейронних мереж.

"Технологія в режимі реального часу аналізує зображення з камер спостереження і миттєво фіксує порушення: відсутність у працівників захисної каски або окулярів, а також перебування в забороненій зоні. Ця інформація відразу передається відповідальному за безпеку персоналу", - зазначив Вольпе.

Він також додав, що розробник системи Farseer - українське технологічне об'єднання Limpid Group. За його словами, для ДТЕК важливо знаходити інноваційні рішення в Україні і, таким чином, підтримувати талановиту молодь та розробників.

Як розповів керівник департаменту охорони праці та промислової безпеки ДТЕК Ладижинська ТЕС Анатолій Нетреба, на підприємстві зараз працює 25 камер з дальністю роботи до 60 метрів. Вони встановлені в зонах, які потребують особливої уваги в питаннях безпеки.

"За час роботи системи енергетики почали більш свідомо ставитися до своєї безпеки і менше нехтувати правилами безпечної поведінки на підприємстві. По кожному випадку ми проводимо профілактичну бесіду і вживаємо заходів, щоб не допустити повторення ситуації", - сказав Нетреба.

Нагадаємо, система спостереження зі штучним інтелектом на Ладижинській ТЕС працює в режимі тестування вже півроку.

Крім відсутності каски або захисних окулярів штучний інтелект скоро також буде фіксувати куріння в недозволеному місці, і відслідковувати факти роботи на висоті без "страховки".

Як повідомлялося раніше, після завершення тестування на Ладижинській ТЕС ДТЕК планує впровадити цю технологію і на інших підприємствах.