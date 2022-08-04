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ДТЭК продолжит выполнять обязательства перед западными кредиторами, - Тимченко

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Четверг 04 августа 2022 14:34
ДТЭК продолжит выполнять обязательства перед западными кредиторами, - Тимченко Фото:ДТЭК продолжит выполнять обязательства перед западными кредиторами (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компания "ДТЭК Энерго" планирует полностью выплатить проценты по еврооблигациям в сентябре, выполнив все свои обязательства перед западными кредиторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко для Bloomberg.

"ДТЭК Энерго" выплатит сентябрьский купон на $29,5 млн по облигациям 2027 года в полном объеме.

Это будет второй квартал подряд, когда компания Ахметова полностью выплачивает купон западным партнерам.

Еще в начале войны ДТЭК достиг соглашения с западными кредиторами об изменении условий, чтобы позволить ей выплачивать проценты в размере 3,5% вместо полных 7% в предстоящие кварталы. Однако в конечном итоге ДТЭК выплатил июньский купон по полной ставке.

"Хотя мы согласовали вариант с четырьмя последовательными периодами половинной оплаты наличными, мы решили не использовать это и оставить на потом, на случай ухудшения ситуации", - сказал Тимченко.

Bloomberg пишет, что план частной компании ДТЭК по выплате купона, вероятно, станет облегчением для инвесторов после того, как ряд государственных компаний в Украине попытались отсрочить выплату долга. Это касается дорожной компании "Укравтодор", энергокомпании "Укрэнерго".

Правительство Украины также обратилось к кредиторам с просьбой об аналогичной отсрочке выплаты долга, заручившись поддержкой ключевых заинтересованных сторон, включая США.

Тимченко сказал, что ДТЭК находится в процессе интеграции в европейскую энергосистему и в ближайшие месяцы объявит об инвестициях в возобновляемые источники энергии в Румынии. Он также добавил, что у компании есть планы по реализации проектов в Италии, Хорватии и Польше.

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ДТЭК Максим Тимченко
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