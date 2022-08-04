ДТЕК продовжить виконувати зобов'язання перед західними кредиторами, - Тімченко

Компанія "ДТЕК Енерго" планує повністю виплатити відсотки за єврооблігаціями у вересні, виконавши всі свої зобов'язання перед західними кредиторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка для Bloomberg.

"ДТЕК Енерго" виплатить вересневий купон на $ 29,5 млн за облігаціями 2027 року в повному обсязі.

Це буде другий квартал поспіль, коли компанія Ахметова повністю виплачує купон західним партнерам.

Ще на початку війни ДТЕК досяг угоди із західними кредиторами про зміну умов, щоб дозволити їй виплачувати відсотки в розмірі 3,5% замість повних 7% в майбутні квартали. Однак в кінцевому підсумку ДТЕК виплатив червневий купон за повною ставкою.

"Хоча ми узгодили варіант з чотирма послідовними періодами половинної оплати готівкою, ми вирішили не використовувати це і залишити на потім, на випадок погіршення ситуації", - сказав Тімченко.

Bloomberg пише, що план приватної компанії ДТЕК з виплати купона, ймовірно, стане полегшенням для інвесторів після того, як ряд державних компаній в Україні спробували відстрочити виплату боргу. Це стосується дорожньої компанії "Укравтодор", енергокомпанії"Укренерго".

Уряд України також звернувся до кредиторів з проханням про аналогічну відстрочку виплати боргу, заручившись підтримкою ключових зацікавлених сторін, включаючи США.

Тимченко сказав, що ДТЕК знаходиться в процесі інтеграції в європейську енергосистему і в найближчі місяці оголосить про інвестиції у поновлювані джерела енергії в Румунії. Він також додав, що у компанії є плани з реалізації проектів в Італії, Хорватії та Польщі.