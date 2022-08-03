ДТЭК продлит срок эксплуатации одной из шахт для усиления энергобезопасности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Ильдара Салеева в Facebook .

"Наши шахтеры думают не только об отопительном сезоне 22/23, но и смотрят на много лет вперед и ищут разные пути как обеспечить страну своим углем. Продолжение работы одной из наших шахт даст дополнительные 3,5 миллиона тонн угля, которые позволят усилить надежность украинской энергосистемы и энергетическую безопасность Украины", - сообщил Салеев.

По его словам, задача шахтеров, - обеспечить достаточно угля для бесперебойной работы ТЭС и стабильной работы украинской энергосистемы. Для этого в компании в усиленном режиме готовят новые скамьи.

С начала войны уже ввели 14 таких, а к началу отопительного сезона планируют довести их количество до 23.