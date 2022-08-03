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ДТЭК продлит срок эксплуатации одной из шахт для усиления энергобезопасности

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 11:53
ДТЭК продлит срок эксплуатации одной из шахт для усиления энергобезопасности Фото: ДТЭК продлит срок эксплуатации одной из шахт для усиления энергобезопасности (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компания "ДТЭК Энерго" продлит срок эксплуатации одной из шахт, чтобы обеспечить Украине дополнительными 3,5 млн тонн угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Ильдара Салеева в Facebook.

"Наши шахтеры думают не только об отопительном сезоне 22/23, но и смотрят на много лет вперед и ищут разные пути как обеспечить страну своим углем. Продолжение работы одной из наших шахт даст дополнительные 3,5 миллиона тонн угля, которые позволят усилить надежность украинской энергосистемы и энергетическую безопасность Украины", - сообщил Салеев.

По его словам, задача шахтеров, - обеспечить достаточно угля для бесперебойной работы ТЭС и стабильной работы украинской энергосистемы. Для этого в компании в усиленном режиме готовят новые скамьи.

С начала войны уже ввели 14 таких, а к началу отопительного сезона планируют довести их количество до 23.

Напомним, в интервью Forbes генеральный директор ДТЭК сообщил, что компания планирует добывать уголь и производить тепловую электроэнергию столько, сколько это будет нужно государству с точки зрения энергетической безопасности.

В Евросоюзе 1 августа вступило в силу эмбарго на импорт угля из России.

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