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ДТЕК продовжить строк експлуатації однієї з шахт для посилення енергобезпеки

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Середа 03 серпня 2022 11:53
ДТЕК продовжить строк експлуатації однієї з шахт для посилення енергобезпеки Фото: ДТЕК продовжить строк експлуатації однієї з шахт для посилення енергобезпеки (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "ДТЕК Енерго" продовжить строк експлуатації однієї з шахт, щоб забезпечити Україну додатковими 3,5 млн тонн вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Ільдара Салєєва у Facebook.

"Наші шахтарі думають не тільки про опалювальний сезон 22/23, а й дивляться на багато років наперед й шукають різні шляхи як забезпечити країну своїм вугіллям. Продовження роботи однієї з наших шахт дасть додаткові 3,5 мільйона тонн вугілля, які дозволять посилити надійність української енергосистеми і енергетичну безпеку України", - повідомив Салєєв.

За його словами, завдання шахтарів, - забезпечити достатньо вугілля для безперебійної роботи ТЕС і стабільної роботи української енергосистеми. Для цього в компанії в посиленому режимі готують нові лави.

З початку війни вже ввели 14 таких, а до початку опалювального сезону планують довести їх кількість до 23.

Нагадаємо, в інтерв’ю Forbes генеральний директор ДТЕК повідомив, що компанія планує видобувати вугілля та виробляти теплову електроенергію стільки, скільки це буде потрібно державі з точки зору енергетичної безпеки.

У Євросоюзі 1 серпня набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії.

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