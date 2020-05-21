В ДТЭК призвали обеспечить справедливые условия работы для всех участников энергорынка

Системное административное вмешательство в работу энергорынка, которое началось в сентябре 2019 года, оказало негативное влияние на энергетическую отрасль.

Об этом говорится в заявлении ДТЭК на сайте компании, передает РБК-Украина.

"Как противник ручного, непрофессионального, административного вмешательства в работу энергорынка, ДТЭК отстаивал и будет отставать европейский выбор Украины, рыночные, прозрачные и справедливые условия работы для всех игроков рынка, единые правила для всех", - заявили в компании.

В то же время, в компании отмечают, что искусственные ограничения производителей электроэнергии, ручное регулирование и вмешательство в работу энергорынка, отсутствие реагирования на манипуляции, которые системно искажали рыночную конкуренцию, привели к самому масштабному кризису в энергетике за всю историю независимой Украины.

Кризисная ситуация на рынке электроэнергии дестабилизировала работу всех предприятий энергетической отрасли Украины без исключения, подчеркивают в ДТЭК.

"Стремление вывести украинскую энергетику из кризиса - это не борьба за лучшие условия для отдельных игроков рынка, это борьба за европейское будущее Украины, ее энергобезопасность и независимость. В ДТЭК собрана лучшая отраслевая экспертиза в Украине, и компания всегда открыто транслировала свою позицию, свое видение путей решения системных проблем отрасли", - считает генеральный директор ДТЭК Максима Тимченко.

В компании добавляют, что ДТЭК всегда был инициатором открытого диалога всех участников рынка для поиска выхода из системного кризиса в отрасли.

"Все обвинения в адрес ДТЭК безосновательны и инициированы противниками европейского курса Украины, противниками справедливого рынка", - подытожили в компании.

Напомним, в 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления - 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.