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В ДТЭК призвали обеспечить справедливые условия работы для всех участников энергорынка

Новости » Энергетика     21.05.2020 - 15:19
В ДТЭК призвали обеспечить справедливые условия работы для всех участников энергорынка
Иллюстративное фото (dtek.com)

По словам Тимченко, ДТЭК всегда был инициатором открытого диалога всех участников рынка для поиска выхода из системного кризиса в отрасли

Системное административное вмешательство в работу энергорынка, которое началось в сентябре 2019 года, оказало негативное влияние на энергетическую отрасль.

Об этом говорится в заявлении ДТЭК на сайте компании, передает РБК-Украина.

"Как противник ручного, непрофессионального, административного вмешательства в работу энергорынка, ДТЭК отстаивал и будет отставать европейский выбор Украины, рыночные, прозрачные и справедливые условия работы для всех игроков рынка, единые правила для всех", - заявили в компании.

В то же время, в компании отмечают, что искусственные ограничения производителей электроэнергии, ручное регулирование и вмешательство в работу энергорынка, отсутствие реагирования на манипуляции, которые системно искажали рыночную конкуренцию, привели к самому масштабному кризису в энергетике за всю историю независимой Украины.

Кризисная ситуация на рынке электроэнергии дестабилизировала работу всех предприятий энергетической отрасли Украины без исключения, подчеркивают в ДТЭК.

"Стремление вывести украинскую энергетику из кризиса - это не борьба за лучшие условия для отдельных игроков рынка, это борьба за европейское будущее Украины, ее энергобезопасность и независимость. В ДТЭК собрана лучшая отраслевая экспертиза в Украине, и компания всегда открыто транслировала свою позицию, свое видение путей решения системных проблем отрасли", - считает генеральный директор ДТЭК Максима Тимченко.

В компании добавляют, что ДТЭК всегда был инициатором открытого диалога всех участников рынка для поиска выхода из системного кризиса в отрасли.

"Все обвинения в адрес ДТЭК безосновательны и инициированы противниками европейского курса Украины, противниками справедливого рынка", - подытожили в компании.

Напомним, в 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления - 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины ДТЭКэнергорынокэнергетикакризис
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