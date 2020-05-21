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У ДТЕК закликали забезпечити справедливі умови для всіх учасників енергоринку

Новини » Енергетика     21.05.2020 - 15:19
У ДТЕК закликали забезпечити справедливі умови для всіх учасників енергоринку
Ілюстративне фото (dtek.com)

За словами Тімченка, ДТЕК завжди був ініціатором відкритого діалогу всіх учасників ринку для пошуку виходу з системної кризи в галузі

Системне адміністративне втручання у роботу енергоринку, що розпочалося у вересні 2019 року, негативно вплинуло на енергетичну галузь

Про це йдеться в заяві ДТЕК на сайті компанії, передає РБК-Україна.

"Як противник ручного, непрофесійного, адміністративного втручання в роботу енергоринку, ДТЕК завжди відстоював і відстоюватиме європейський вибір України, ринкові, прозорі та справедливі умови роботи для всіх гравців ринку, єдині правила для всіх", - заявили в компанії.

Водночас, в компанії відзначають, що штучні обмеження виробників електроенергії, ручне регулювання і втручання в роботу енергоринку, відсутність реагування на маніпуляції, що системно спотворювали ринкову конкуренцію, - все це призвело до наймасштабнішої кризи в енергетиці за всю історію незалежної України.

Кризова ситуація на ринку електроенергії дестабілізувала роботу всіх підприємств енергетичної галузі України без винятку, підкреслюють в ДТЕК.

"Прагнення вивести українську енергетику з кризи - це не боротьба за кращі умови для окремих гравців ринку, це боротьба за європейське майбутнє Україну, її енергетичну безпеку та незалежність. У ДТЕК зібрана найкраща галузева експертиза в Україні, і компанія завжди відкрито транслювала свою позицію та бачення шляхів вирішення системних проблем галузі", - вважає генеральний директор ДТЕК Максима Тімченка.

У компанії додають, що ДТЕК завжди був ініціатором відкритого діалогу всіх учасників ринку для пошуку виходу з системної кризи в галузі.

"Всі звинувачення на адресу ДТЕК безпідставні й ініційовані противниками європейського курсу України, противниками справедливого ринку", - підсумували в компанії.

Нагадаємо, у 2019 році капітальні вкладення ДТЕК склали 23 млрд грн, податкові відрахування - 23,4 млрд грн. В ДТЕК працюють 70 тис. співробітників. 100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України ДТЕКэнергорынокенергетикакризис
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