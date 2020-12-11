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ДТЭК призывает бизнес присоединиться к построению эффективной системы по борьбе с коррупцией

Автор: РБК-Украина

Бизнес должен предлагать необходимые изменения в законодательство Украины, которые помогут выстроить эффективную систему по борьбе с коррупцией в нашей стране.

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Об этом заявил директор по корпоративному управлению и комплаенс ДТЭК Алексей Поволоцкий в ходе онлайн дискуссии "Объедения бизнеса, которые меняют мир. Инициативы коллективного действия - развитие коалиции против коррупции".

Платформы коллективного действия открывают компаниям возможность объединить усилия в построении прозрачной бизнес-среды. Это будет стимулировать устойчивое экономическое, социальное и политическое развитие и улучшит перспективы привлечения инвестиций в страну.

"Очень важно, чтобы как можно большее количество компаний принимало участие в коллективных действиях по борьбе с коррупцией. Бизнес должен коллективно отстаивать свои идеи и аргументированно предлагать необходимые изменения в законодательство. Это поможет выстроить в Украине эффективную систему по борьбе с коррупцией на уровне государства, что несомненно, будет иметь благоприятный эффект как для бизнеса, так и для общества в целом2, - отметил директор по корпоративному управлению и комплаенс ДТЭК Алексей Поволоцкий.

Дискуссия организована Всеукраинской сетью добропорядочности и комплаенс (UNIC) совместно с ACN (Anti-Corruption Network), OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) и Глобальным договором ООН в Украине.

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