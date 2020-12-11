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ДТЕК закликає український бізнес приєднатися до створення ефективної системи боротьби з корупцією

Автор: РБК-Україна

Бізнес має пропонувати необхідні зміни в законодавство України, які допоможуть вибудувати ефективну систему боротьби з корупцією у нашій країні.

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Про це заявив директор з корпоративного управління та комплаєнс ДТЕК Олексій Поволоцький під час онлайн дискусії "Об'єднання бізнесу, що змінюють світ. Ініціативи колективної дії - розбудова коаліції проти корупції".

Платформи колективної дії надають представникам бізнесу можливість об'єднати зусилля, щоби побудувати прозоре бізнес-середовище. Це буде стимулювати сталий економічний, соціальний і політичний розвиток та поліпшить перспективи залучення інвестицій у країну.

"Дуже важливо, щоби якомога більша кількість компаній брала участь у колективних діях по боротьбі з корупцією. Бізнес має колективно відстоювати свої ідеї й аргументовано пропонувати необхідні зміни в законодавство. Це допоможе вибудувати в Україні ефективну систему боротьби з корупцією на рівні держави, що, безсумнівно, буде мати сприятливий ефект як для бізнесу, так і для суспільства загалом", - зазначив директор з корпоративного управління та комплаєнс ДТЕК Олексій Поволоцький.

Дискусія організована Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC) спільно з ACN (Anti-Corruption Network), OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) і Глобальним договором ООН в Україні.

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