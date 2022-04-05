ДТЭК привлек специалистов из Одессы и Днепра для восстановления электроснабжения Киевской области

"Мы уже пригласили наших коллег из Киевской области, Одессы и Днепропетровской области, для того, чтобы они помогли восстанавливать свет в Киевской области. Я думаю что вместе энергетики сделают очень мощную работу по восстановлению энергоснабжения на освобожденных территориях", - сказал он.

Сахарук добавил, первые 2500 домов на освобожденных территориях Киевской области уже со светом.

Он отметил, что сейчас ремонтные бригады ДТЭК активно осматривают наиболее пострадавшие районы Киевской области, прежде всего Бучу, Ирпень и Гостомель.

"К сожалению большое количество взрывчатых материалов, нужны саперы, которые помогают нам работать. Местные администрации сейчас обеспечивают приоритет использования саперов, потому что из-за обилия мин здесь сейчас их сильный дефицит, и я думаю что 2-3 дня, и мы начнем активную работу по восстановлению", - подытожил Сахарук.