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ДТЕК залучив фахівців з Одеси й Дніпра для відновлення електропостачання Київської області

Фото: ДТЕК залучив фахівців з Одеси й Дніпра для відновлення електропостачання Київської області (
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК залучила своїх енергетиків з Дніпропетровської та Одеської областей для якнайшвидшого відновлення електропостачання у звільнених від російських окупантів містах і селах Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука у Facebook.

"Ми вже запросили наших колег з Київської області, Одеси та Дніпропетровщини, для того, щоб вони допомогли відновлювати світло в Київській області. Я думаю що разом енергетики зроблять дуже потужну роботу щодо відновлення енергопостачання на звільнених територіях", - сказав він.

Сахарук додав, перші 2500 осель на звільнених територіях Київської області уже з світлом.

Він зазначив, що зараз ремонтні бригади ДТЕК активно оглядають найбільш постраждалі райони Київської області, перш за все Бучу, Ірпінь та Гостомель.

"На жаль велика кількість вибухових матеріалів, потрібні сапери, які допомагають нам працювати. Місцеві адміністрації зараз забезпечують пріоритет використання саперів, тому що через велику кількість мін тут зараз їх сильний дефіцит, і я думаю що 2-3 дні та ми почнемо активну роботу по відновленню", - підсумував Сахарук.

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ДТЕККиївська областьЕлектроенергія