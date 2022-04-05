ДТЕК залучив фахівців з Одеси й Дніпра для відновлення електропостачання Київської області

"Ми вже запросили наших колег з Київської області, Одеси та Дніпропетровщини, для того, щоб вони допомогли відновлювати світло в Київській області. Я думаю що разом енергетики зроблять дуже потужну роботу щодо відновлення енергопостачання на звільнених територіях", - сказав він.

Сахарук додав, перші 2500 осель на звільнених територіях Київської області уже з світлом.

Він зазначив, що зараз ремонтні бригади ДТЕК активно оглядають найбільш постраждалі райони Київської області, перш за все Бучу, Ірпінь та Гостомель.

"На жаль велика кількість вибухових матеріалів, потрібні сапери, які допомагають нам працювати. Місцеві адміністрації зараз забезпечують пріоритет використання саперів, тому що через велику кількість мін тут зараз їх сильний дефіцит, і я думаю що 2-3 дні та ми почнемо активну роботу по відновленню", - підсумував Сахарук.