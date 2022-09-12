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ДТЭК предложил помощь областям, пострадавшим от атак РФ по энергетической инфраструктуре

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Понедельник 12 сентября 2022 11:54
ДТЭК предложил помощь областям, пострадавшим от атак РФ по энергетической инфраструктуре Фото: ДТЭК предложил помощь областям, пострадавшим от атак РФ по энергетической инфраструктуре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК Рината Ахметова предложила помощь всем облэнерго в ликвидации последствий террористических ракетных атак России на объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Мобильные ремонтные бригады ДТЭК делают все возможное для восстановления энергоснабжения на территории Донецкой области и сконцентрировали необходимые ресурсы, чтобы оперативно оказать помощь в ремонте сетей и энергетической инфраструктуры в соседних областях, где имеются значительные разрушения", - говорится в заявлении.

В компании отметили, что ремонтные бригады в кратчайшие сроки вернули свет на всей территории Киевской области, а энергетики сразу после Вооруженных сил Украины и саперов входили в освобожденные города для восстановления разрушенного оккупантами энергетической инфраструктуры.

Напомним, вечером 11 сентября энергетики ДТЭК полностью восстановили электроснабжение в Днепропетровской области, которое частично исчезло после террористической атаки российских оккупантов.

Как известно, вчера вечером российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

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ДТЭК инфраструктура Электроэнергия
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