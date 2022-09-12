ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ДТЕК запропонував допомогу областям, постраждалим від атак РФ по енергетичній інфраструктурі

Новость на русском →
Понеділок 12 вересня 2022 11:54
ДТЕК запропонував допомогу областям, постраждалим від атак РФ по енергетичній інфраструктурі Фото: ДТЕК запропонував допомогу областям, постраждалим від атак РФ по енергетичній інфраструктурі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова запропонувала допомогу всім обленерго в ліквідації наслідків терористичних ракетних атак Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Мобільні ремонтні бригади ДТЕК роблять все можливе для відновлення енергопостачання на території Донецької області та сконцентрували необхідні ресурси, щоб оперативно надати допомогу в ремонті мереж та енергетичної інфраструктури в сусідніх областях, де є значні руйнування", - йдеться в заяві.

В компанії зазначили, що ремонтні бригади у найкоротші строки повернули світло на всій території Київської області, а енергетики одразу після Збройних сил України і саперів входили у звільнені міста для відновлення зруйнованої окупантами енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, увечері 11 вересня енергетики ДТЕК повністю відновили електропостачання у Дніпропетровській області, яке частково зникло після терористичної атаки російських окупантів.

Як відомо, вчора ввечері російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК инфраструктура Електроенергія
NEWS
ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)
ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)
DAILY
Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходить від оборони в наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходить від оборони в наступ