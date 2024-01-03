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ДТЕК працює над забезпеченням стабільного електропостачання Київської області після обстрілу

Фото: ДТЕК працює над забезпеченням стабільного електропостачання Київської області після обстрілу (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компанія ДТЕК продовжує працювати над забезпеченням надійної роботи електричних мереж після російської атаки на Київ та Київську область 2 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

"Спочатку ми заживлюємо по резервним схемам, де це можливо, щоб швидко повернути світло. А потім ремонтуємо обладнання, щоб забезпечити надійність електроживлення. Це важливо, особливо в зимовий період", - сказав він.

Сахарук зауважив, що ще з квітня 2023 року ДТЕК готувався до можливих атак на енергосистему взимку і тому були підготовлені додаткові запчастини для швидкого ремонту енергооб’єктів.

"Гарний приклад, коли протягом буквально декількох годин було відновлення електроживлення в столиці та на Київщині через те, що були готові бригади, були готові запасні частини і всі спрацювали на відмінно, тому що був досвід минулого року", - наголосив виконавчий директор ДТЕК.

Також компанія працювала над плановими та аварійними ремонтами енергоблоків ТЕС, підготовкою бригад та обладнання на заміну пошкодженому, зазначив він.

Нагадаємо, 2-го січня ДТЕК Ріната Ахметова оперативно заживив близько 260 тис. родин Києва та 185 тис. родин в Київській області, які залишились без електропостачання через масований ворожий обстріл.

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ДТЕККиївська область