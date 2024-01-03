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ДТЭК работает над обеспечением стабильного электроснабжения Киевской области после обстрела

Фото: ДТЭК работает над обеспечением стабильного электроснабжения Киевской области после обстрела (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК продолжает работать над обеспечением надежной работы электрических сетей после российской атаки на Киев и Киевскую область 2 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

"Сначала мы заживляем по резервным схемам, где это возможно, чтобы быстро вернуть свет. А затем ремонтируем оборудование, чтобы обеспечить надежность электропитания. Это важно, особенно в зимний период", - сказал он.

Сахарук отметил, что еще с апреля 2023 г. ДТЭК готовился к возможным атакам на энергосистему зимой и поэтому были подготовлены дополнительные запчасти для быстрого ремонта энергообъектов.

"Хороший пример, когда в течение буквально нескольких часов было восстановление электропитания в столице и Киевской области из-за того, что были готовы бригады, были готовы запасные части и все сработали на отлично, потому что был опыт прошлого года", - подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

Также компания работала над плановыми и аварийными ремонтами энергоблоков ТЭС, подготовкой бригад и оборудования взамен поврежденному, отметил он.

Напомним, 2 января ДТЭК Рината Ахметова оперативно заживил около 260 тыс. семей Киева и 185 тыс. семей в Киевской области, которые остались без электроснабжения из-за массированного вражеского обстрела.

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ДТЭККиевская область