UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДТЕК працює з 10 країнами Європи, щоб привезти обладнання для відновлення енергетики, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Олександр Мороз

ДТЕК співпрацює щонайменше з 10 країнами Європи, щоб залучити обладнання для відновлення пошкоджених російськими обстрілами енергетичних об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в коментарі The Wall Street Journal.

"Щоб покрити потребу в запчастинах, ДТЕК співпрацює з країнами Європи та відвідує виведені з експлуатації електростанції, щоб знайти придатні для використання деталі. Щонайменше 10 країн відгукнулися", - говорить очільник ДТЕК.

Тімченко наголосив, що всі зусилля компанії зараз спрямовані на те, щоб покращити ситуацію в енергетиці.

Зокрема, в рамках URC2024 ДТЕК уклав меморандуми про співпрацю зі Schneider Electric та американськими Honeywell та GE Vernova. Мета цих угод - створення більш потужної та стабільної енергосистеми в умовах повномасштабної війни в Україні.

"Ми всі робимо все можливе, щоб наблизити нас до найкращого сценарію", - підсумував Тімченко.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова були обстріляні понад 180 разів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКМаксим Тимченко