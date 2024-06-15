ДТЕК працює з 10 країнами Європи, щоб привезти обладнання для відновлення енергетики, - Тімченко

"Щоб покрити потребу в запчастинах, ДТЕК співпрацює з країнами Європи та відвідує виведені з експлуатації електростанції, щоб знайти придатні для використання деталі. Щонайменше 10 країн відгукнулися", - говорить очільник ДТЕК.

Тімченко наголосив, що всі зусилля компанії зараз спрямовані на те, щоб покращити ситуацію в енергетиці.

Зокрема, в рамках URC2024 ДТЕК уклав меморандуми про співпрацю зі Schneider Electric та американськими Honeywell та GE Vernova. Мета цих угод - створення більш потужної та стабільної енергосистеми в умовах повномасштабної війни в Україні.

"Ми всі робимо все можливе, щоб наблизити нас до найкращого сценарію", - підсумував Тімченко.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова були обстріляні понад 180 разів.