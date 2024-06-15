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ДТЭК работает с 10 странами Европы, чтобы привезти оборудование для возобновления энергетики, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Александр Мороз

ДТЭК сотрудничает как минимум с 10 странами Европы, чтобы привлечь оборудование для восстановления поврежденных российскими обстрелами энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в комментарии The Wall Street Journal.

"Чтобы покрыть потребность в запчастях, ДТЭК сотрудничает со странами Европы и посещает выводимые из эксплуатации электростанции, чтобы найти подходящие для использования детали. По меньшей мере 10 стран отозвались", - говорит глава ДТЭК.

Тимченко подчеркнул, что все усилия компании сейчас направлены на то, чтобы улучшить ситуацию в энергетике.

В частности, в рамках URC2024 ДТЭК заключил меморандумы о сотрудничестве со Schneider Electric и американскими Honeywell и GE Vernova. Цель этих соглашений - создание более мощной и стабильной энергосистемы в условиях полномасштабной войны в Украине.

"Мы все делаем все возможное, чтобы приблизить нас к лучшему сценарию", - подытожил Тимченко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны более 180 раз.

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ДТЭКМаксим Тимченко