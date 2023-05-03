ДТЕК повідомив про чергову медіа-атаку, цього разу проти експорту електроенергії

"Після провалу на минулому тижні, маємо новий концентрат маніпуляцій і фантастичних домислів. За журналістськими стандартами в новині є все для "успіху": клікбейтний заголовок та відомі прізвища, плюс на додачу голосне звинувачення в корупції. Традиційно ті самі призначені "винуватці", як і ті ж самі замовники та медіа, які ігнорують фактчекінг та плямують журналістику як професію", - зазначила Жулій.

Вона зазначила, що для України експорт електроенергії - джерело валютної виручки, яке є запорукою економічної стабільності України, так само, як і експортна виручка від зерна або металу. Тому експорт електроенергії очікували всі представники галузі.

"Наша компанія виступає за повну євроінтеграцію ринків газу та електроенергії разом із імплементацією правил та норм ЄС. Ми не чекаємо нових інформаційних фейків, але ми до них готові. На жаль, це вже стає "не доброю" традицією", - підсумувала Жулій.

Раніше ДТЕК та державний "Енергоатом" заявляли про медіа-атаки на енергетичні компанії.