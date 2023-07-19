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ДТЕК повернув світло жителям Одеської області, що залишились без електропостачання через атаку

Фото: ДТЕК повернув світло жителям Одеської області, що залишились без електропостачання через атаку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Протягом 19 липня енергетики ДТЕК повернули світло у домівки майже 3 тисяч сімей в Одеській області, які були знеструмлені через ракетну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Вночі проти 19 липня Одещина зазнала масованого обстрілу з боку ворога. Пошкоджень зазнали об’єкти електромереж. Протягом дня фахівці компанії відновили електропостачання для 2894 родин в області, що залишилися без світла через обстріли. Наразі всі клієнти зі світлом", - йдеться в ньому.

Зазначається, що енергетики ДТЕК приступають до робіт відразу, щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялось, що у червні енергетики ДТЕК повернули світло для 277 тис. сімей, які залишилися без електропостачання через обстріли в Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Нічна атака на південь України

Цієї ночі, 19 липня, Російська Федерація атакувала південь України потужним накопиченням ракет та дронів-камікадзе. Внаслідок атаки були пошкоджені:

  • багатоквартирні будинки;
  • портова й критична інфраструктура.

Також поранення отримали більше 10 людей. Зокрема ракети влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження.

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