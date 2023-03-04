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ДТЕК повернув світло для 6 тисяч родин у прифронтових регіонах

Фото: ДТЕК повернув світло для 6 тисяч родин у прифронтових регіонах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Енергетики ДТЕК за минулі дві доби повернули світло в домівки 21 населеного пункту Донецької та Дніпропетровської областей. Знову зі світлом майже 6 тисяч родин регіонів, які постійно потерпають від ракет та артилерії ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Facebook.

"Попри постійну небезпеку, фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі протягом 3 березня вдалося повернути електропостачання до 16 населених пунктів. Знову зі світлом 4333 родини Донецької області", - зазначили в компанії.

Під постійними обстрілами російських окупантів перебуває також Дніпропетровщини. Упродовж 2 та 3 березня силами "ДТЕК Дніпровські електромережі" світло повернули 1430 родинам у 5 населених пунктах, які постраждали від ударів ворога.

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни енергетикам ДТЕК вдалось полагодити 4 тис. енергооб’єктів та відновити електропостачання для понад 7 млн сімей.

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ДТЕКЕлектроенергія