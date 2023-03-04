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ДТЭК вернул свет для 6 тысяч семей в прифронтовых регионах

Фото: ДТЭК вернул свет для 6 тысяч семей в прифронтовых регионах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Энергетики ДТЭК за прошедшие двое суток вернули свет в дома 21 населенного пункта Донецкой и Днепропетровской областей. Снова со светом почти 6 тысяч семей регионов, постоянно страдающих от ракет и артиллерии врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании в Facebook.

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам ДТЭК Донецкие электросети в течение 3 марта удалось вернуть электроснабжение в 16 населенных пунктов. Снова со светом 4333 семьи Донецкой области", - отметили в компании.

Под постоянными обстрелами российских окупантов находится также Днепропетровщина. В течение 2 и 3 марта силами "ДТЭК Днепровские электросети" свет вернули 1430 семьям в 5 населенных пунктах, пострадавших от ударов врага.

Напомним, за год полномасштабной войны энергетикам ДТЭК удалось починить 4 тыс. энергообъектов и возобновить электроснабжение более 7 млн семей.

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ДТЭКЭлектроэнергия