Фото: ДТЕК повернув світло до 6 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей (прес-служба)

26 листопада фахівці ДТЕК повернули світло в домівки 6 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей. Знову зі світлом понад 17 тисяч родин регіонів, які постійно потерпають від ворожих ракет та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

В Донецькій області тривають активні бойові дії. Постійних руйнувань зазнає інфраструктура електромереж регіону. Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються найскладнішими. "Попри постійну небезпеку, фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі протягом доби вдалося відновити електропостачання 2 населених пунктів. Знову зі світлом 16325 родин Донеччини", - зазначили в компанії. Під постійними обстрілами російських окупантів перебуває також Дніпропетровщини. Упродовж 26 листопада силами ДТЕК Дніпровські електромережі світло повернули 697 родинам 4 населених пунктів регіону, які постраждали від ударів ворога. Нагадаємо, з жовтня росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції. 23 листопада росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичні об’єкти України. За офіційною інформацією, по Україні було випущено 70 ракет, з них 51 було збито. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури.